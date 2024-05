Zmieniasz majtki codziennie? Oto co mówi lekarka

Podstawowe czynności higieniczne, takie jak kąpiel, mycie włosów, mycie zębów czy codzienne zmienianie bielizny, powinny być wykonywane każdego dnia. Niektóre z nich, jak na przykład mycie zębów, powinny być wykonywane nawet dwa razy dziennie. W wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "The Independent", Dr Shirin Lakhani wyjaśniła, że są sytuacje, gdy zmiana majtek również powinna odbywać się częściej niż raz dziennie.

Zazwyczaj rano zakładamy czystą bieliznę, a wieczorem ją zdejmujemy. W teorii taka częstotliwość powinna wystarczyć do utrzymania higieny. Jednak w praktyce, rzeczywistość wygląda nieco inaczej. Dr Lakhani wyjaśnia, że bieliznę powinniśmy zmieniać po każdej aktywności fizycznej, a także podczas upałów.

Dr Lakhani radzi również, aby wymienić całą bieliznę przynajmniej raz w roku. Jest to inwestycja w zdrowie naszych stref intymnych. Nawet regularne pranie bielizny nie gwarantuje, że nie znajdują się na niej bakterie, zwłaszcza jeśli pierzemy ją z innymi częściami garderoby w stosunkowo niskich temperaturach, tj. 30-40 st. C. Dlatego podczas prania bielizny, powinniśmy pamiętać o ustawieniu temperatury na min. 60 st. C. Wysoka temperatura zabija większość bakterii znajdujących się na tkaninie.