Kiedy partner ogląda się za innymi. "Czy to normalne?" Zastanawia się jedna z internautek

Dlaczego mężczyźni będący w związku oglądają się za innymi kobietami? Chyba każda kobieta zadała sobie kiedyś to pytanie. Niby drobiazg, a jednak rani, szczególnie jeśli posyła pod ich adresem komplementy. Czy to normalne, a może to poważny powód do rozstania? - zastanawia się jedna z internautek.

"Mój partner notorycznie ogląda się za innymi kobietami w mojej obecności. Gorzej — komplementuje nawet ich urodę" – opisuje jedna z użytkowniczek forum WP Kafeteria. "Mnie nie prawi komplementów, nie zachwala. Może to typowe zachowanie samców, a może powinnam dać sobie z nim spokój?' – żali się, rozpoczynając poważną dyskusję.Zdecydowana większość forumowiczek była zbulwersowana zachowaniem jej partnera. " To brak szacunku", "nie zwraca uwagi na twoje uczucia", "nie zależy mu na tobie" – pisały wzburzone.

"Zdrowy facet" Znalazły się jednak i bardziej wyrozumiałe użytkowniczki forum, a nawet panowie, którzy próbowali usprawiedliwić partnera. "Zdrowy facet', "Normalnemu, zdrowemu facetowi podobają się inne laski, taka natura", " typowe zachowanie to dyskretnie gapienie się bez głośnych komentarzy" – mówili.

"Polecam Ci zacząć robić tak samo. Na widok innego mężczyzny westchnij i powiedz, jakiś komplement. Tylko tak możesz go oduczyć" – radziła jedna.

Część forumowiczów uznała jednak, że głośne komentowanie urody innych kobiet i zaniedbywanie przy tym własnej partnerki, jest już sporą przesadą. " To jest niedopuszczalne", "daj sobie z nim spokój" – pisali.

