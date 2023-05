"Kiedy po tygodniu wróciłam do kraju, totalnie mnie olał". Tak zakończył się romans z Włochem

– Powiedziałam mu, że to bez sensu, bo nie chcę mieć złamanego serca, a wakacyjne przygody to bzdura. A on na to, że nie chce, żeby to był tylko przelotny romans. Siedzieliśmy na plaży całą noc, ja wysuwałam kolejne argumenty przeciw, a on je zbijał. Bałam się, że to tylko takie gadanie, ale kiedy wróciłam do domu, on wciąż pisał, dzwonił. Po tygodniu przyjechał do mnie na weekend. Potem na kolejny. Potem ja pojechałam do niego. Myślę, że to zadziałało, bo ta odległość nie była jakaś dramatycznie duża, mieszkaliśmy trzy godziny jazdy pociągiem od siebie. Gdybyśmy mieszkali w innych krajach, to pewnie nic by z tego nie wyszło. I ja, wielka przeciwniczka związków na odległość, nagle sama w takim wylądowałam.