Zrezygnowali z seksu przed ślubem. Nie spodziewali się takiego efektu

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu noc poślubna była istotną kwestią w życiu pary. Zwyczajowo dopiero wtedy dochodziło do pierwszego zbliżenia pomiędzy małżonkami. Choć aktualnie zdecydowana większość decyduje się na seks jeszcze przed ślubem, zdarzają się tacy, którzy mimo wszystko chcą, by ten moment był wyjątkowy.

Zdecydowali więc, że na miesiąc przed ślubem zrezygnują z seksu i zamieszkają osobno. Jak tłumaczyli - nie było to związane z wiarą, a z ich potrzebą "celebrowania" tej nocy. Spotykali się codziennie, by omawiać m.in. szczegóły uroczystości, a później rozchodzili się do osobnych mieszkań.