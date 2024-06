"Wampiry seksualne". Wystrzegaj się w sypialni

Okazuje się, że są trzy zachowania, które mogą wskazywać na to, że mamy do czynienia z tzw. wampirem seksualnym. Pierwszą "czerwoną flagą" będzie to, jak szybko uzależniamy się od tej osoby i to w toksyczny dla nas sposób. Czujesz się od razu oczarowana, kochana, choć jednocześnie druga osoba skrywa swoje intencje? Uważaj, bo być może trafiłaś na "wampira".