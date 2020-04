Kiedy zostaną otwarte galerie handlowe? Kilka rzeczy może się zmienić

Ministerstwo Rozwoju nie chce, aby otwarte centra handlowe stały się ogniskami epidemii koronawirusa. Na stronie dziennikpolski24.pl odnajdziemy informację, że ma powstać specjalna aplikacja, która podzieli klientów i pracowników na trzy kategorie bezpieczeństwa. "Po zakażeniu - czerwony, po kwarantannie - żółty, bez kontaktu z wirusem - zielony. Chodzi o to, by w każdym sklepie mogło przebywać więcej klientów 'czystych', czyli – zielonych" - czytamy.

Kiedy otworzą galerie handlowe?

Od 21 marca do odwołania zdecydowana większość sklepów w galeriach handlowych o powierzchni przekraczającej 2 tys. m kw jest zamknięta. Nieliczne wyjątki, które mogą przyjmować klientów to apteki, sklepy spożywcze, drogerie etc.