Kiedyś kochali się w niej wszyscy. Tak wygląda dzisiaj

Blondynka o niebieskich oczach oczarowała świat mody . W latach 90. jej jedyną konkurentką mogła być tylko Naomi Campbell lub Cindy Crawford. Chociaż potencjalną rywalizację, panie wolały zamienić w przyjaźń, która trwa do dzisiaj. Niemiecka modelka o jasnej urodzie, ale wyrazistych rysach twarzy, przyciągała spojrzenia jak magnes. Mówimy w formie przeszłej? Błąd. Przyciąga spojrzenia jak magnes, bo dla Claudii Schiffer czas po prostu się zatrzymał .

52- letnia Claudia Schiffer w show-biznesie nie rozpycha się łokciami . Nie walczy o uwagę na siłę i nie pojawia się na czerwonym dywanie zbyt często, przez co budzi w mediach szczególną ciekawość. Tym razem paparazzi przyłapali topmodelkę w Londynie, gdzie wraz z córką i mężem opuszczała stadion po meczu.

Gwiazda lat 90. zwróciła uwagę doskonałą formą. Modelka wygląda tak, jakby zatrzymała wskazówki zegara dwie dekady temu. To wrażenie wzmacnia fryzura Claudii Schiffer – dokładnie ta sama od ponad trzydziestu lat. Długie i rozpuszczone blond włosy z przedziałkiem pośrodku tworzą młodzieńczy, subtelny i dziewczęcy wygląd.

Wzorzysty sweter, którego deseń przypomina tradycyjne, skandynawskie modele z wełny merino, to wspólny projekt modelki z jedną z marek. Brązowo-beżowy sweter w "zęby" ma ciemniejsze ściągacze, kończąc się tuż za linią bioder.

Odcienie swetra pięknie korespondowały z niebieskim kolorem denimu. To ponadczasowy duet , który w swoim towarzystwie zawsze wygląda świetnie. Tym bardziej podkreślony skórzanym butem ze skóry licowej i zamszową torebką - również w odcieniach przytulnego i naturalnego brązu.

Warto zwrócić uwagę na fason spodni. Jeansy o rozszerzonym kroju nawiązują do dzwonów "dzieci kwiatów", które chcąc nie chcąc, wciąż mają w sobie niewymuszony i bezpruderyjny styl .

Stylizacja Claudii Schiffer to świetna inspiracja na chłodniejsze dni i wieczory. Modelka pokazała, jak wyglądać stylowo bez grama wysiłku , wielkich koncepcji czy godzinnego buszowania w szafie. Wyglądała tak, jakby ubranie zarzuciła na siebie pięć minut przed wyjściem. I w tym (nawet pozornie) ambiwalentnym stosunku do mody tkwi cały urok.

