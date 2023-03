Naomi Campbell na Paris Fashion Week. 52-letnia supermodelka zamknęła pokaz w wielkim stylu

Jej kariera wystrzeliła pod koniec lat 80. i nic nie wskazuje na to, by coś miało się zmienić w kwestii popularności i zaangażowania zawodowego Naomi Campbell . W styczniu 52-letnia supermodelka pojawiła się na Paris Fashion Week Haute Couture. Na głośnym pokazie Schiaparelli zaprezentowała czarny płaszcz ze sztuczną głową wilka. O tej kolekcji rozpisywały się wszystkie światowe media modowe.

Natomiast jeśli myślicie, że okładka Rihanny, do której piosenkarka zapozowała z dzieckiem, była jakąkolwiek nowością, to jesteście w błędzie. Już w lutym zeszłego roku Naomi Campbell pojawiła się na okładce brytyjskiego "Vogue’a" z córeczką na rękach. Widać zatem, że supermodelka absolutnie nie zwalnia tempa. Nie została wspomnieniem z wybiegów lat 90., lecz nadal dumnie po nich kroczy. Teraz była częścią prezentacji nowej kolekcji marki Off-White na Paris Fashion Week . Campbell zaprezentowała dwie czarne suknie. Jedną z nich zamknęła pokaz.

To był drugi pokaz Off-White przygotowany pod okiem nowego dyrektora kreatywnego Ib Kamary, który przejął stery po śmierci Virgila Abloha. Kamara zdał egzamin na szóstkę, jeśli chodzi o projekty, a ponadto zaangażował do pokazu samą Naomi Campbell. Supermodelka zaprezentowała na początku ciekawą suknię o silnie zdefiniowanym kroju syrenki . Lecz czarna kreacja nie reprezentowała stylu glamour, a coś zdecydowanie bardziej na luzie. Uwagę zwracają: dekolt, obszerne rękawki i masywny zamek.

To nie był jedyny projekt, który zaprezentowała Naomi Campbell. Supermodelka zamknęła pokaz Off-White w długiej, czarnej "naked dress". Prześwitujący materiał przylegał do ciała, ale bardzo swobodnie się układał. Uwagę przyciągał jednak głównie dekolt halter stworzony z masywnej, plecionej obręczy. Perfekcyjnym dodatkiem do całej sylwetki były złote bransolety. W takim looku chyba większość gwiazd chciałaby się pojawić na głośnym evencie.