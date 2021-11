Kiedyś Lenny Kravitz ją zdradzał. Dziś są prawdziwymi przyjaciółmi

W 2014 r. po wielu latach od rozwodu muzyk zdecydował się wspomnieć czas rozstania: - Myślę, że byliśmy po prostu za młodzi. Nie byłem gotowy na tak poważny związek. Musiałem mieć przerwę. Nie radziłem sobie emocjonalnie. W tamtym czasie pożegnałem wielu bliskich i to było bardzo trudne. A kiedy ja i Lisa się rozstaliśmy bardzo cierpiałem. To był ból nie do wytrzymania. Przez jakieś sześć miesięcy spałem tylko po dwie godziny, tylko od czwartej do szóstej rano. Żyłem, a raczej egzystowałem jak jakiś zombie.