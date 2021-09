Dlaczego rozstania nigdy nie są łatwe? "Wzrasta liczba rozwodów wśród osób 60+"

Ponieważ partnerzy czują się oszukani, co powoduje narastanie w każdej z osób silnych emocji. To wszystko miało wyglądać inaczej. Miało być wspaniale, a jest beznadziejnie, seks miał być cudowny, ale po urodzeniu dziecka nie ma go prawie wcale, bo na przykład kobieta dochodzi do wniosku, że wypełniła swój obowiązek prokreacyjny i tyle. Albo seksu nigdy specjalnie nie lubiła, no może na początku… On miał być czuły i przystojny, a roztył się i ogląda non stop wyścigi kolarskie. Gdy osoby w związku czują się oszukane, reagują złością, depresją, smutkiem, agresją, rezygnacją i wieloma innymi emocjami.