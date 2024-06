"Kiedyś mówiło się o galeriankach". Dziś sprzedają swoje ciała w sieci

Mowa przede wszystkim o dzieciach i nastolatkach – ufnych i naiwnych, które to cechy wynikają z braku doświadczenia. Rodzice mogą działać prewencyjnie, np. instalując programy czy aplikacje z kontrolą rodzicielską, które nie pozwalają na dodarcie do niebezpiecznych czy nieodpowiednich stron internetowych.

"Nie interesują się tym, co się stanie z ich fotografiami. Ale tylko do pewnego momentu. A ten nadchodzi, gdy odbiorca nagiego zdjęcia zaczyna ich szantażować. Grozi podesłaniem go do szkoły, rodziców, udostępnieniem na Facebooku z oznaczeniem autora bądź autorki fotografii. W zamian za milczenie chce tego, czego wszyscy pedofile: spotkania w realu i stosunku" – dodał ostrzegawczo.