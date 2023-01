Najlepsze stylizacje tygodnia. Klaudia El Dursi zachwyca minimalizmem

Klaudia El Dursi w klasycznej czerni

Klaudia El Dursi pojawiła się na premierze filmu "Pokusa" i zachwyciła minimalistyczną stylizacją. Pokazała, że naprawdę nie potrzeba wiele, by ściągnąć na siebie wszystkie spojrzenia. Modelka miała na sobie czarną kreację bez ramiączek, która rozszerzała się nieco powyżej kolan, tworząc krój syrenki. Dobrała do tego sandałki na obcasie i bardzo delikatną biżuterię. El Dursi nigdy nie była fanką krzykliwych stylizacji i do tej pory wychodzi jej to na dobre.