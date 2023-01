Małgorzata Socha promuje modę na folklor. "Jaka piękna góraleczka"

Lecz uwagę przyciąga przede wszystkim kamizelka – w kolorze ecru, podbita futerkiem i z folklorystycznymi wzorami. To już trzeci raz, kiedy Socha pokazuje się w tym oryginalnym kubraczku na Instagramie. Widać, że element zapożyczony z szaf góralek wyjątkowo przypadł jej do gustu. Ale to nie wszystko. Aktorka postanowiła także zawiązać pod szyją apaszkę, która dzięki kolorystyce i wzorowi genialnie korespondowała z kamizelką. Jeszcze tylko okulary przeciwsłoneczne i zimowy look z góralskim akcentem gotowy.