Kiedyś obciach, dzisiaj hit. 58-letnia Pilaszewska lansuje nowy trend

Wzór panterki zagościł w modzie po raz pierwszy w 1947 roku za sprawą znanego projektanta Christiana Diora. On jeszcze wtedy nie wiedział, jak ekstrawagancki print wprowadził na salony. Od samego powstania panterka była obiektem kontrowersji – jedni od razu się w niej zakochali, a inni, aż do dziś, pozostali jej zagorzałymi przeciwnikami .

To prawda, że ten drapieżny print nie każdemu przypadnie do gustu. Obecnie jednak na ubrania z tym motywem decyduje się wiele kobiet, a Instagram zalała masa zdjęć w panterkowych płaszczykach, narzutach i futerkach. Kadrami podzieliły się m.in. Agnieszka Pilaszewska, Ewa Kasprzyk, Grażyna Szapołowska i Mariola Bojarska-Ferenc. Zobaczmy najpierw stylizację pierwszej z nich.

Agnieszka Pilaszewska pochwaliła się ostatnio na Instagramie swoim stylowym lookiem ze wzorem panterki w roli głównej. Co ciekawe, tak modnie ubrała się na... spacer z psem. To tylko potwierdza, że aktorka lubi wyglądać dobrze w każdym, nawet najbardziej casualowym wydaniu.

Jej fani po prostu oszaleli na punkcie tej stylizacji. Tłumnie pisali takie komentarze jak "Pani Agnieszko, wymiata pani w tej panterze. Jest ogień!", "Kocham ten look" czy po prostu "Przepiękne zdjęcie". Jak widać, lamparci wzór naprawdę zrobił furorę wśród jej obserwatorek . Nic jednak w tym dziwnego. Trzeba przyznać, że Pilaszewskiej naprawdę pasuje ten print.

Nie da się ukryć, że Ewa Kasprzyk ma wyczucie stylu jak mało kto . Lubi zaskakiwać nas swoimi niebanalnymi stylizacjami i udowadniać, że w modzie nie ma żadnych granic wiekowych. Tak było też i tym razem. Aktorka brała ostatnio udział w światowej premierze ekranizacji "Chłopów". Z tej okazji postanowiła powiadomić swoich widzów, że dotarła już do USA i nagrała krótki film. Zwróć uwagę na jej look.

Szapołowska uzupełniła całość mocną, wyrazistą biżuterią, która tylko podkreśliła jej indywidualny styl. Tak aktorka po raz kolejny udowodniła, że jej szykowność to nie przypadek. Gwiazda potrafi bowiem łączyć ze sobą różne elementy garderoby i tworzyć takie stylizacje, których nie powstydziłaby się żadna uznana znawczyni mody.

Lamparci wzór zdominował także stylówkę Maroli Bojarskiej-Ferenc . 62-letnia gimnastyczka pokazała, że potrafi nadać swojej stylizacji rockowego charakteru. Tym razem postawiła na look składający się z czarnego golfu, skórzanej spódnicy, która jest absolutnym hitem sezonu, oryginalnych kaloszy od Chanel i... drapieżnego futerka.

Tak Bojarska-Ferenc stworzyła kompletny look z lamparcim printem w cętki. Jej futerko nadaje całości nie tylko ekstrawagancji, ale także doskonale ożywia całą stylizację , przełamując jednolity kolor bazowy, jakim jest czerń.

