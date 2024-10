Przyszła w lateksie. Sukienka skradła całą uwagę

Sandra Kubicka jest modelką, więc śmiało można stwierdzić, że we wszystkim wygląda dobrze. Nie inaczej było tym razem, kiedy na ściance podczas gali pojawiła się w lateksowej kreacji, którą obroniła dzięki bardzo zgrabnej figurze.

Sandra Kubicka postawiła również na widoczny, ale nieprzesadny makijaż i spięte w koczka włosy. Dzięki temu to jej suknia mogła być w pełni gwiazdą tego wieczoru.

To jednak nie pierwszy raz, kiedy Sandra Kubicka pojawiła się tej jesieni w bordowym kolorze, uznawanym za jeden z najważniejszych kolorów sezonu jesiennego 2024. Kilka dni temu modelka opublikowała w mediach społecznościowych dwa zdjęcia w stylizacji, w której główne role odgrywały płaszcz w panterkę i długie, bordowe kozaki za kolano.

Przypominamy, że oprócz bordo, w tegorocznym sezonie jesiennym królują także zieleń (w tym zgniła i oliwkowa) oraz arktyczna, nawiązująca do zimy, szaro-niebieskość. Wszystko najlepiej łączyć z zawsze modnymi w tym czasie beżem, brązem i czernią.

Zwykła mini poszła w odstawkę. Sukienka Kubickiej to majstersztyk

