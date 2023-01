Kiedyś znał ją każdy. Tak wygląda po 20 latach od debiutu

Rok 2000 należał do niej. Singiel "I’m like a bird" stał się hitem list przebojów, a nazwisko Nelly Furtado obiegło cały świat. Czy był ktoś, kto o niej nie słyszał? Raczej nie. Mimo to gwiazda u szczytu swojej kariery, wycofała się z branży. Po próbie powrotu wraz z nowym albumem, który odniósł porażkę, Nelly Furtado usunęła wszystkie zdjęcia z Instagrama i tym samym "ślad po niej zaginął". W końcu zebrała się na odwagę i pojawiła się na ściance. To, co zobaczyliśmy - robi wrażenie.