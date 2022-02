Kierowca robi złe wrażenie? Nie jedź. Inaczej możesz tego żałować

Bywa też tak, że kierowca w pozornie grzecznościowej pogawędce posuwa się za daleko. - Kiedyś spotkał mnie w sumie głupi tekst ze strony taksówkarza w Poznaniu, który stwierdził, że on by z chęcią zawiózł mnie na tę ulicę, którą wskazałam, ale do Krakowa. Nie powiem, przestraszyłam się, wysyłałam w środku nocy koleżance numer taksówki na wszelki wypadek. Ale nic się nie stało, dotarłam do domu. Ogólnie to korzystałam zawsze tylko z korpo taksówkarskich, szczególnie w nocy i nigdy nie miałam żadnych problemów – mówi Anna. - Ze mną jeden próbował filtrować. Na szczęście jestem wygadana i szybko go zgasiłam - twierdzi Jola.