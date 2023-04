Kilkumiesięczny chłopiec w oknie życia. Zakonnica o matce mówi jedno

"Wyglądał na zdrowego i zadbanego"

Wszystko wydarzyło się późnym wieczorem. Siostra Macieja wspomniała, że chłopczyk został pozostawiony razem z butelką mleka. Zakonnica podkreśliła, że dziecko wyglądało na zdrowe oraz zadbane. Oczywiście od razu został zabrany do lekarza, a następnie przewieziony do szpitala, gdzie wykonano mu szereg badań. Siostry postanowiły nadać maluchowi imię Marek - tego samego dnia w kościele obchodzono wspomnienie św. Apostoła, który nosił to imię.