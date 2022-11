Ochrzciły chłopca z okna życia. Reakcja Doroty Zawadzkiej jest ostra

"To wcale nie jest tak, że to jest zupełnie niewinne działanie - w znaczeniu bez konsekwencji. Ja na zawsze w księgach pozostanę jako katoliczka, nawet gdybym dokonała apostazji. A o argument stanowienia większości - do której w końcu nie zapisywałam się z własnej woli, tak samo jak to dziecko - potykam się co krok. Głównie w szkole, gdzie dzieci niekatolickie w ogromnej większości spędzają w szkole zazwyczaj zupełnie niepotrzebnie dwie godziny dłużej z powodu umieszczenia religii w ich planach zajęć (...). Rozumiem sytuację, w której rodzice decydują o ochrzczeniu dziecka. Uważam za bardzo niefajną sytuację, w której ktoś podejmuje taką decyzję, gdy tylko zabraknie dziecku opiekuna prawnego lub rodzica" - wyraziła swoje zdanie pani Basia.