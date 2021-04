Kim była Ariadna Gierek-Łapińska? Wielka kariera i spektakularny upadek "czerwonej księżniczki PRL-u"

Historia Ariadny Gierek-Łapińskiej zaprzecza stereotypowi, że ofiarami uzależnienia padają tylko ludzie słabi i zagubieni, z marginesu. Lekarka osiągnęła wszystko, o czym każdy student medycyny mógłby zamarzyć. Leczyła znanych i lubianych, w tym Czesława Miłosza. Ale jej historia nie ma happy endu, może być za to przestrogą.

"Miłość przyjdzie z czasem"

Pod jej kierownictwem placówka rozkwitła. Na konsylia zjeżdżały na Śląsk największe światowe autorytety w dziedzinie okulistyki. Pacjenci tłumnie ściągali na operacje oczu. Mikrochirurgia z Francuskiej cieszyła się wielką, zasłużoną sławą. Ariadna Gierek rządziła żelazną ręką. Do tego stopnia, że jej podopieczni zarzucali jej mobbing, podcinanie skrzydeł i przedmiotowe traktowanie.

"Upadek carycy" na oczach Polski

Upokorzenie nie sprawiło, że kobieta przestała pić. Wkrótce straciła funkcję szefowej placówki. Ale to nie koniec problemów. Prokuratura zarzuciła jej przyjęcie łapówek na sumę 356 tys. zł.

