"Wampir z Zagłębia" zamordował bratanicę Gierka. 45 lat temu skazano go na śmierć

"Wampir z Zagłębia" – to na pewno Zdzisław Marchwicki?

3 lata później Marchwickiego uznano winnym zabójstwa 14 kobiet. Dostał wyrok śmierci, który wykonano w 1977 r. w Katowicach. Co ciekawe, po zatrzymaniu domniemanego Wampira, doszło do zabójstwa Mirosławy Tarnowskiej, która była głównym świadkiem w sprawie morderstwa jego ostatniej ofiary. Zginęła dokładnie w ten sam sposób, co pozostała czternastka. I nie tylko ona.

Do dziś wielu ma wątpliwości, czy to na pewno Marchwicki był mordercą. Nigdy nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Przyznał się za to Piotr Olszowy, chory psychicznie mężczyzna, którego wypuszczono ze względu na brak dowodów. Po powrocie do domu zamordował dzieci i żonę, po czym się podpalił. W liście pożegnalnym pisał, że nie dał sobie rady z wyrzutami sumienia. Marchwickiego powieszono.