Kim jest dziewczyna Buddy? Mówi o sobie "Grażynka"

Kim jest dziewczyna Buddy? "Grażynka" lubi podróże

Trudno szukać wspólnych zdjęć czy nagrań na ich instagramowych profilach. Związek Buddy i "Grażynki" bardzo interesuje internautów. W wywiadzie z Wersow, Kamil Labudda przyznał, że zawsze może liczyć na swoją dziewczynę. Wspiera go w ciężkich chwilach, była przy nim, kiedy miał problemy finansowe. " Mieszkaliśmy na 6 mkw. w pokoju u jej rodziców. Ona miała swój pokój, mnie do niego zaprosiła tak jakby, żeby mnie odciążyć od wynajmu za 2 500 złotych miesięcznie. Jak się rozłożyło łóżko, to się nie dało drzwi do końca otworzyć, tylko się musieliśmy, wiesz, przecisnąć" — opowiadał Budda. Życie youtubera nie było usłane różami. Wyznał kiedyś, że jego ojciec był bezdomnym alkoholikiem, a matka wyrzuciła go z domu, zaraz po tym, jak skończył 18 lat.