Świat kina opłakuje Jadwigę Barańską, która zmarła w wieku 89 lat. Choć była uznaną aktorką teatralną, to zasłynęła przede wszystkim rolą Barbary Niechcic w filmie "Noce i dnie". W 1956 roku poślubiła słynnego reżysera Jerzego Antczaka i to właśnie jego produkcje przyniosły jej rozpoznawalność. Para doczekała się syna, który przyszedł na świat w 1964 roku.

"Ogarnął mnie i Mikołaja strach, co będzie dalej. A dalej było coraz gorzej. Pękniecie biodra spowodowało niedowład prawej nogi i nieustanne bóle ujarzmiane mocnymi środkami " – pisał Jerzy Antczak na Facebooku. Na kilka godzin przed śmiercią opublikowała słowa: "Kochani, dziękuję za każde słowo... Ciągle walczę z chorobą, ale każdą decyzję Boga przyjmę z pokorą. Kocham Was, Wasza Jadwiga".

