Kim Kardashian chce rozwodu. Kanye West stawia celebrytce kolejne warunki

Kim Kardashian po siedmiu latach małżeństwa postanowiła rozwieść się z mężem. Wraz z Kayne Westem ma czworo dzieci i spory majątek do podziału. Celebrytka miała jednak nadzieję, że postąpią jak dorośli i sprawa rozwodowa przebiegnie szybko. Niestety wygląda na to, że może to być jedną z tych, które ciągną się latami. West wciąż nie daje bowiem za wygraną.