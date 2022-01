Mąż zdradził ją po 7 latach związku. "Rozwód był najlepszą decyzją mojego życia"

Do tego zaczęły dochodzić drobne, ale ważne zgrzyty. – O to, kto ma pozmywać, zrobić pranie, zakupy. Marek pochodzi z domu, w którym był tradycyjny podział ról: ojciec przynosił pieniądze, matka zajmowała się domem, gotowaniem i wychowywaniem dzieci. U nich się to może sprawdziło, nie wiem. Tyle że my z Markiem oboje pracowaliśmy, a ja często nawet dłużej. I jeszcze czekało na mnie to i tamto do zrobienia w domu. Po pewnym czasie czułam się zmęczona i sfrustrowana.