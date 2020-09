Kinga Duda. Jakie ma doświadczenie? Wiemy, czym córka prezydenta zajmowała się do tej pory

Kinga Duda ma 25 lat i z zawodu jest prawniczką. W latach 2011-2014 uczęszczała do I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie. Po ogólniaku wybrała się na studia prawnicze. Skończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia podyplomowe z zakresu prawa amerykańskiego na CUA Columbus School of Law (Washington, DC).

Kinga Duda: doświadczenie

Jak się okazuje, to nie będzie pierwszy wolontariat Dudy w Kancelarii Prezydenta. Pod koniec 2019 roku, od 3 października do 3 listopada, czyli przez miesiąc, Kinga Duda pracowała w Biurze Interwencyjnej Pomocy Prawnej. Do jej obowiązków należało wspieranie prac legislacyjnych. Nie pobierała wtedy żadnego wynagrodzenia.