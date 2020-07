Kinga Duda z rodzicami nad morzem. Luksusowy urlop w ośrodku prezydenckim

Jak podaje "Fakt", głowa państwa spędza czas w ośrodku "Mewa" w Juracie. Nie jest tam sam – na kilkudniowy odpoczynek zdecydowały się również jego żona i córka. Ta ostatnia wsiadła nawet z ojcem na skuter wodny i wspólnie wypłynęli na Zatokę Pucką. Dla całej rodziny to wyjątkowy czas. Z powodu pandemii koronawirusa i intensywnej kampanii prezydenckiej, Dudowie nie mogli być we trójkę. Kinga utknęła na wiele tygodni w Londynie, gdzie też głosowała korespondencyjnie w I turze wyborów.

Na szczęście 25-latce udało się wrócić do Polski na drugi wieczór wyborczy ojca. Po raz pierwszy od jakiegoś czasu Kinga zabrała wtedy głos. Mówiła o równości i tolerancji, co nie każdemu pasowało do wcześniejszych wystąpień Andrzeja Dudy. Dziś młoda prawniczka wyraźnie potrzebuje oddechu, bo zaraz wróci do pracy, już w Polsce. Jurata na pewno jej to zapewnia.