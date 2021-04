Kinga Rusin napisała emocjonalny post. "Ślepa pazerność Lasów Państwowych"

Kinga Rusin nie raz wykorzystywała swoje zasięgi w mediach społecznościowych do tego, aby zmieniać rzeczywistość. Teraz postanowiła nagłośnić temat wycinki drzew.

"Kilka dni temu pisałam o tym, że Lasy Państwowe instruowały podległe im nadleśnictwa (ale również np. koła gospodyń wiejskich) jak storpedować unijny plan bezwzględnej ochrony naturalnych lasów i starodrzewi. My możemy jeszcze to odwrócić i uratować nasze polskie dziedzictwo przyrodnicze przed bezgraniczną i ślepą pazernością Lasów Państwowych zarabiających na wycince drzew!" – napisała na swoim profilu na Instagramie dziennikarka.

"Dla ludzi u władzy liczy się tylko kasa"

Kinga Rusin opublikowała dodatkowo swoje zdjęcie przy wyciętych drzewach. Napisała, że ma obawy co do działań Lasów Państwowych w zakresie strategii leśnej. Dlatego namawia do podpisywania petycji, która ma zapewnić przyszłość europejskim lasom.