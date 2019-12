Kinga Rusin zabrała głos w obronie sądów. Poszła protestować z córką Polą Lis

Kinga Rusin znalazła się wśród protestujących w obronie niezawisłości sądów. Na Instagramie podzieliła się z fanami poruszającym przemówieniem, które miała wygłosić jej córka Pola Lis.

Kinga Rusin zabrała głos w sprawie wolnych sądów

"Wokół nas tutaj, dzisiaj, delikatnie mówiąc, nie ma zbyt wielu młodych ludzi, ale nie wierzcie tym, którzy mówią, że nic nas nie obchodzą wolne sądy, praworządność, demokracja i Polska! Nie wierzcie, bo to nieprawda! Mam nadzieję, że cała Polska wkrótce się o tym przekona, tak jak się przekonała w lipcu 2017 roku. To, co się dzieje dzisiaj, wokół wolnych sądów widzimy doskonale. Widzimy też niestety zastępy młodzieżowej brygady PiS, która szczególnie ochoczo i aktywnie uczestniczy w demolowaniu praworządności w Polsce" – pisała dziennikarka.