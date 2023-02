Kinny Zimmer zaprasza miłośników streetwearu do świata, gdzie wyobraźnia przekracza wszelkie granice

Kampania Wonderland przenosi wszystkich miłośników streetstyle’u do baśniowej krainy, gdzie rozgościł się młody raper wraz z ekipą. Kinny Zimmer zaprasza do magicznego świata, by odkryć nowe kolekcje sportowych brandów dostępnych w CCC. Najmodniejsze sneakersy kryją się w ofercie marek: Reebok, Puma, Champion, New Balance, Sprandi, Kappa, Vans. Wybór ambasadora CCC nie mógł być bardziej oczywisty - w końcu Kinny Zimmer jest na co dzień ogromnym fanem wygody i sportowego miejskiego stylu.