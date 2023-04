Kitten heels, czyli buty na niskim obcasie. To najgorętszy trend tej wiosny

Choć mało kto zdaje sobie z tego sprawę, historia obcasów – kaczuszek jest długa i bardzo burzliwa. Pojawiły się w latach 50. jako idealne, "grzeczne" obuwie dla nastolatek i ta etykieta towarzyszyła im aż do czasów, gdy po kitten heels sięgnęły znane gwiazdy kina. Wielki trumf niskie obcasy święciły głównie dzięki takim ikonom, jak Audrey Hepburn czy Brigitte Bardot, które z uwielbieniem nosiły je nie tylko na co dzień, ale także na czerwony dywan. To sprawiło, że kaczuszki na kilka dekad weszły do modowego obiegu jako stylowe i wygodne obuwie damskie. Trzeba przyznać, że doskonale komponowały się modnymi fasonami lat 60. I 70., jak np. spódnice midi, ołówkowe sukienki czy spodnie z wysokim stanem. Następnie na długie lata zniknęły z wybiegów. Dlaczego? Modowi kreatorzy zaczęli zarzucać im brak kobiecości i niekorzystny efekt optycznego skracania nóg.