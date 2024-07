Zapomnij o sandałach. Buty Woźniak-Starak rządzą na ulicach

Kowbojki zajmują tutaj szczególne miejsce. Agnieszka Woźniak-Starak nosi je na okrągło już od kilku sezonów - do wszystkiego. Noszenie kowbojek z sukienką w trakcie upalnego lata wymaga pewnej odwagi, dlatego szczególnie polecamy je paniom, które lubią modowe eksperymenty.

To kolejna fanka kowbojek. Ale o klasycznym modelu możemy w tym przypadku zapomnieć, bowiem Karolina Gilon wybrała biało-czarne buty z przeszyciami i charakterystycznym noskiem.

Marcelina Zawadzka często pokazuje na swoim Instagramie, że kowbojki w klimacie Dzikiego Zachodu to obowiązkowy element letnich stylizacji. W jej garderobie znajdziemy m.in. błękitne buty, które świetnie komponują się z ażurową sukienką albo jeansowymi szortami i białą koszulką, dodając stylizacjom letniego vibe'u.

