Klarna: Kochamy święta, ale kupowanie prezentów nas stresuje. 70 proc. Polaków zdarzyło się dostać nietrafiony prezent.

Dzięki możliwości stworzenia listy życzeń i podzielenia się nią z innymi, możemy łatwo podpowiedzieć bliskim o czym marzymy i wskazać konkretne produkty wraz z linkami do sklepów, w których można je kupić. Ta funkcjonalność, tak jak korzystanie z apki Klarny, jest zupełnie bezpłatna, a listami można się dzielić nawet z osobami, które nie mają aplikacji. To taki nowoczesny list do Mikołaja dla dorosłych - mówi Agnieszka Jabłońska-Twaróg, która odpowiada za marketing Klarny w Polsce. - W tym roku Klarna poszła o krok dalej przenosząc listy do do Świętego Mikołaja na większy format. Dzięki temu żartobliwie ujęte życzenia wybranych klientów Klarny - Karoliny, Weroniki i Anny - trafiły na city lighty i wiatę przystankową w ruchliwych miejscach w Warszawie - dodaje.