Klasyczna czerń i oryginalny krój. Natasza Urbańska na urodzinach portalu modowego

Natasza Urbańska wybrała najmodniejsze buty w tym sezonie

Do długiej sukienki Natasza Urbańska dobrała bardzo modne ostatnio czarne czółenka na wysokich platformach, połyskującą, srebrną torebkę oraz srebrne kolczyki koła. Jeśli chodzi o makijaż, to postawiła na mocniej podkreślone oczy i usta w jasnym odcieniu nude. Rozpuszczone włosy miała zaczesane do tyłu w stylu "wet look". Całość prezentowała się naprawdę dobrze, lecz z pewnością nie była to najlepsza stylizacja Urbańskiej.