WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Przepisy

Przepisy Gwiazdy

Gwiazdy FIT

FIT Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne Moda + 1 marynarka dwurzędowa 2 godziny temu Klasyczna i ponadczasowa, czyli marynarka dwurzędowa. Zobacz modne modele i bądź gotowa na wiosnę! Szukasz modnego okrycia wierzchniego na cieplejsze dni? Sprawdź dwurzędowe marynarki damskie, które tej wiosny zastąpią nam kurtki i płaszcze! Podpowiadamy, jaką wybrać i z czym ją nosić, by było stylowo i wygodnie. Share Marynarka dwurzędowa to hit wiosny. Źródło: Materiały prasowe Materiał Partnera: Domodi.pl Marynarka dwurzędowa – modowy hit wiosny 2021 Jak wiele innych elementów garderoby dwurzędowa marynarka w kobiecym wydaniu pochodzi z męskiej szafy. Jeszcze do niedawna była nieodłącznym elementem biurowych outfitów i synonimem elegancji. Dziś, gdy granice pomiędzy dress codami zaczynają się zacierać, coraz częściej widujemy ją na ulicach w odważnych streetwearowych połączeniach. Dwurzędowe marynarki są absolutnym hitem wśród fashionistek, stylistek i modowych redaktorek. A ich stylizacje są najlepszym dowodem na to, że dwurzędowy żakiet pasuje nie tylko do koszuli i szpilek. Wręcz przeciwnie – jeszcze lepiej wygląda w towarzystwie jeansów, sportowych butów czy bluz z kapturem. W Twojej szafie na wiosnę 2021 brakuje lekkiego okrycia wierzchniego, które doda charakteru codziennym stylizacjom? Poznaj najgorętszy trend sezonu – dwurzędowe marynarki damskie, które znajdziesz na stronie domodi.pl. Te modele królują w trendach – zobacz najmodniejsze marynarki dwurzędowe! W sieciówkach i na Instagramie prym wiodą marynarki dwurzędowe oversize. Mają w sobie coś nonszalanckiego i z powodzeniem włożymy pod nie grubszą bluzę czy sweter. Hitem są te w delikatny, kraciasty wzór, ale też gładkie, z wyraźną fakturą, z domieszką wełny. Na którą postawić, by móc nosić ją na różne sposoby? Oto przegląd najmodniejszych marynarek dwurzędowych na sezon wiosna/lato 2021! W kratę – klasyka, która się nie nudzi W drobną kratkę Vichy, pepitkę albo większą kratę księcia Walii – każda będzie strzałem w dziesiątkę na wiosnę 2021. Marynarki dwurzędowe w kratkę nosimy do garniturowych spodni i mokasynów w biurze, a po godzinach – do jeansów z luźną nogawką, sneakersów vintage i bluz z kapturem. Kraciaste modele uwielbiają też towarzystwo dresowych kompletów – najlepiej w kolorze, który pojawia się na kracie. Wystarczy dodać sneakersy ugly shoes, by zyskać maksymalnie stylowy zestaw na spacer czy zakupy. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Pastelowa marynarka dwurzędowa Marynarki w cukierkowych odcieniach noszą topowe inflencerki z Leonie Hanne na czele. Świetnie wyglądają w pastelowych total lookach z dodatkiem beżu, popielatej szarości czy złamanej bieli, ale też w stylizacjach bazujących na ponadczasowej klasyce. Pudrowo-różowa, błękitna czy jasnożółta marynarka dwurzędowa będzie mocnym akcentem w zestawie z białym t-shirtem i niebieskimi jeansami. To prosty sposób na wiosenny look, w którym na pewno nie przejdziemy niezauważone. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe W beżach i szarościach Skandynawskie it-girls stawiają z kolei na uniwersalne beże i szarości, które nigdy nie wychodzą z mody i pasują do wszystkiego. Dwurzędowe marynarki damskie w odcieniach kości słoniowej, piasku, ecru czy popielatej szarości idealnie komponują się z minimalistycznymi zestawami oversize i torebkami vintage, ale nadają się też do wykorzystania w casualowych stylizacjach z jeansami o kroju mom-fit lub z obszerną nogawką, sneakersami retro i t-shirtami z nadrukiem. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Czarna – idealna do biura i na biznesowe spotkanie Nawet wiosną Twój ulubiony kolor to czarny? Postaw na dwurzędowy żakiet ze złotymi guzikami i noś go tak, jak ikony stylu – ze spodniami palazzo lub jeansami slouchy. Dodaj białą koszulę albo t-shirt z półokrągłym dekoltem. Postaw na mokasyny na grubszym spodzie lub sneakersy w stonowanych kolorach i zadaj szyku w biurze, na spacerze czy spotkaniu z przyjaciółmi. Taka dwurzędowa marynarka to 100% szyku i uniwersalna baza codziennych zestawów. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Materiał Partnera: Domodi.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze