Klasyczne baleriny to już przeżytek. Ulice zalewa model w stylu Pisarek

"Mesh shoes" to jeden z trendów, który wzbudza ostatnio mieszane uczucia wśród internautów. Zdaje się, że gwiazdy są nim zachwycone. W mediach społecznościowych te buty robią furorę. Jak wyglądają i z czym je nosić?

Baleriny z siateczki? Wydawać by się mogło, że to rozwiązanie w sam raz na upalne dni. Już w grudniu ten model pojawił się w kolekcji domu mody Alaïa, którym szybko zainteresowały się także inne marki. Teraz uwielbiają je zarówno polskie, jak i zagraniczne influencerki.

Niedawno w charakterystycznych butach z siateczki zaprezentowała się również Małgorzata Socha. Aktorka dobrała je do camelowej stylizacji, która dzięki nim zyskała nieco pazura.

W niemal identycznym modelu pojawiła się na jednym z nagrań na Instagramie również Karolina Pisarek. Ona z kolei zestawiła je ze legginsami, które sięgały do kolan i oversizową marynarką z paskiem. Całość prezentowała się więc nie tylko modnie, ale i wygodnie.

Nie jest tajemnicą, że dla Zendayi moda jest ogromną pasją. Nic dziwnego, że prezentuje perfekcyjne stylizacje nie tylko na czerwonych dywanach, ale również na co dzień.

Niedawno paparazzi "przyłapali" ją w casualowym stroju, który składał się z szarej bluzy, granatowych spodni oraz beżowego trencza. Gwiazda dobrała do tego zestawu białe buty z siateczki . Tym samym udowodniła, że czasami wystarczy jeden dodatek, aby sprawić, by oczy wszystkich dookoła były skierowane tylko na nas.

Jennifer Lawrence to kolejna gwiazda, która nosi buty z siateczki. Łączy je z jeansami wide leg, zwykłym T-shirtem oraz koszulową kurtką z kieszeniami. O stylizacji aktorki rozpisywały się media na całym świecie, bowiem "mesh shoes" to opcja wyłącznie dla odważnych.

