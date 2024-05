Z dumą nosiły je nasze babcie. Pisarek przywraca do łask znienawidzony trend

Podkolanówki damskie wracają "na salony" i to w wielkim stylu. Wiele topowych gwiazd i influencerek już ma je w swojej szafie, czym oczywiście nie omieszkały pochwalić się także w sieci. Wybrałyśmy stylizacje, którymi warto się zainspirować.

Karolina Pisarek i jej przepis na look z podkolanówkami

Nie od dziś inspirujemy się stylizacjami eleganckich paryżanek. To właśnie one wylansowały wiele kultowych trendów. Nic dziwnego, że często prezentują się w stylowych podkolanówkach, które jeszcze bardziej podkreślają ich francuski sznyt.

Jakiś czas temu w stylizacji, której nie powstydziłyby się właśnie nowoczesne paryżanki, pokazała się na imprezie Iga Krefft. Aktorka zdecydowała się na różową mini, do której dobrała skórzany płaszcz oraz ponadczasowy beret. Jednym z dodatków były także czarne podkolanówki damskie. Co ciekawe, zestawiła je z masywnymi półbutami, udowadniając przy tym, że tego typu połączenia to prawdziwy strzał w dziesiątkę.