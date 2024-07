Nosi prześwitujące baleriny. Trend tylko dla odważnych

Prześwitujące baleriny z charakterystycznymi "oczkami" to odpowiedź na potrzeby nowoczesnych kobiet, które cenią sobie wygodę i oryginalność. Są przewiewne, co jest niezwykle ważne w upalne dni, a ich lekka konstrukcja sprawia, że są bardzo wygodne.

Nie można też zapomnieć o oryginalnym designie, który dodaje modowego twista każdej stylizacji. Dla wielu kobiet stanowią one świetną alternatywę dla oklepanych balerinek. Jak stylizują je polskie gwiazdy?

Buty z "oczkami" budzą mieszane uczucia – z jednej strony są uznawane za odważne i w trendach, z drugiej natomiast spotykają się z krytyką. Nie każdemu przypadną do gustu. Ale w mediach społecznościowych robią furorę.

Po prześwitujące baleriny sięgnęła też Agnieszka Woźniak-Starak . Po ulicy spacerowała w czerwonych butach, które zestawiła ze wzorzystym zestawem w piżamowym stylu. Taki komplet to prawdziwa petarda na lato! Czerwone baleriny pięknie kontrastowały z printem na ubraniu.

Małgorzata Socha wybrała klasyczną wersję balerin z siateczki. Postawiła na najciemniejszą z palety barw, czyli elegancką czerń. Modne buty połączyła z jasnobrązową spódnicą midi i dzianinową koszulką z kołnierzykiem. Zestaw w sam raz na co dzień.

