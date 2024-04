Warto jednak wiedzieć, że na horyzoncie pojawił się nowy model balerinek – wykonany z siateczki i najczęściej posiadający paseczki w stylu Mary Jane . Czyżby była to konsekwencja absolutnego szału na prześwity i ażury, który na dobre rozpoczął się już w 2022 roku? Bardzo prawdopodobne. W efekcie mamy do czynienia z kompilacją dwóch trendów.

Posiadaczką niemalże identycznych butów jest Maja Bohosiewicz, która spakowała je do walizki, wylatując ostatnio do Hiszpanii. Kontrowersyjne baleriny włożyła do czerwonej sukienki maxi. Z pikowaną torebką Chanel na ramieniu stworzyła look na miarę rasowej fashionistki.