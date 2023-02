Tomaszewska wystąpiła w kombinezonie z przezroczystościami. Ale coś poszło nie tak

Małgorzata Tomaszewska zaprezentowała się w białym kombinezonie

Małgorzata Tomaszewska bez wątpienia chciała olśnić i jednocześnie zaskoczyć niebanalną stylizacją na polskich preselekcjach do Eurowizji. Podjęła dobrą decyzję, wybierając przylegającą do ciała bluzkę z cielistej siateczki pokrytą masą kryształków różnej wielkości. Jej rękawy w bardzo modny sposób stanowiły jedność z rękawiczkami. Ten element zagrał zdecydowanie na plus.