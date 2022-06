Klaudia El Dursi na ślubie Karoliny Pisarek i Rogera Salli. Modelka dosłownie błyszczała

Karolina Pisarek w sukni ślubnej

Gwiazda tego dnia, czyli panna młoda Karolina Pisarek, miała na sobie natomiast prostą suknię do ziemi z długim rękawem hiszpańskiej marki Pronovias, która została uszyta specjalnie dla niej. W wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" modelka ujawniła, że posiada także drugą sukienkę ślubną do pierwszego tańca z mężem, a nawet i trzecią. Nie wiedziała jednak wtedy, czy na pewno ją wykorzysta. Co ważne, zrezygnowała z welonu.