Klaudia Jachira wspomina zatrzymania w Warszawie. "Widać było tylko przerażenie"

W piątek w Warszawie grupa osób wyszła na ulice, aby zaprotestować przeciwko zatrzymaniu Margot - aktywistki LGBT. Podczas strajku doszło do starć z policją, która zatrzymała w sumie prawie 50 osób.

Jachira jest poruszona tamtą sytuacją i mówi, co szczególnie utkwiło jej w pamięci. "Nie zapomnę wzroku i głosu rodziców szukających swoich dzieci, jeżdżących od komendy do komendy. Te matki i ci ojcowie nawet nie płakali, widać było tylko przerażenie i totalną determinację, by odnaleźć swoje córki bądź synów" - przyznała.