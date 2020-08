Protesty przeciwko zatrzymaniu aktywistki. Matylda Damięcka przygotowała grafikę

Matylda Damięcka słynie z trafnego i wymownego komentowania rzeczywistości za pomocą grafik. Aktorka, która coraz częściej kojarzona jest z byciem ilustratorką, odniosła się do ostatnich protestów osób, które sprzeciwiają się zatrzymaniu jednej z aktywistek LGBT.

Podczas strajku w Warszawie policja w brutalny sposób wyłapywała i zatrzymywała niektórych uczestników. Kilkadziesiąt osób zostało przewiezionych do aresztu, gdzie spędziło noc. To zdarzenie doprowadziło do organizacji kolejnego zgromadzenia. Tym razem również w wielu innych polskich miastach.