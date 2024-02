Kłopoty z zasypianiem? Dzięki tym produktom będziesz spać jak dziecko

Olej CBD

CBD to ekstrakt z konopi siewnych, pozbawiony związków psychoaktywnych. Używa się go w celach profilaktycznych lub leczniczych. Jednym z jego właściwości jest obniżenie poziomu kortyzolu, dlatego dobrze wycisza i sprawdza się u osób mierzących się z kłopotami ze snem. W tych kroplach wyciszające działanie CBD jest wspomagane melatoniną. To połączenie pomaga w regulacji cyklu snu, dzięki czemu korzystnie wpływają na jego długość i głębokość. Cztery krople dziennie pomogą przede wszystkim osobom, które po intensywnym dniu mają problem z wyciszeniem się i spokojnym zasypianiem. Spożywając olejek, można zredukować stres i uspokoić umysł.