Klub CCC i HalfPrice Club – jedno miejsce, podwójne korzyści! Dołącz i korzystaj z najlepszych ofert!

HalfPrice to sklep, w którym codziennie upolujesz markowe produkty w dużo niższej cenie. Oferta sklepu to nie tylko odzież, obuwie i akcesoria dla kobiet, mężczyzn i dzieci, ale i produkty do domu. HalfPrice Club to miejsce dla pasjonatów światowych marek i łowców najlepszych promocji. Na członków tej społeczności czekają skarby znanych marek, które mogą upolować nawet 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Każdy nowy Klubowicz otrzymuje 10% rabatu na start, a następnie kolejno 20% rabatu na co trzeci zakup za min. 100 zł. Nie brakuje również rabatów specjalnych z okazji urodzin, czy możliwości dokonania zwrotu bez paragonu. Członkowie HalfPrice Club jako pierwsi dowiadują się o wyjątkowych akcjach i promocjach, co pozwala czerpać jeszcze większe korzyści z zakupów.