Kobiece body na co dzień i na wieczór. Bluzka i bielizna "2 w 1"

Pod żakiet i do jeansów – body na co dzień

Body może pełnić funkcję bluzki, odzieży modelującej pośladki lub brzuch, a także stanowić zmysłowy element bielizny. Charakter tego ubrania określa najczęściej materiał, z którego body zostało uszyte. Na co dzień body to idealna bluzka, która nigdy nie będzie brzydko marszczyć się nad górną krawędzią spodni, a praktyczne zapięcie w kroku zapewni nam wygodę. Takie body może być wykonane z bawełny lub gładkiej i przylegającej do ciała mikrofibry. To jeden z niewielu elementów garderoby, który występuje w tylu wersjach, że dobierzemy coś na każdą okazję – zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorową porą.