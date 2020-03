Kobiecość w jednej barwie. Pudrowy róż idealny na wiosnę

Trudno o bardziej kobiecy kolor niż stonowany róż. Ma wiele odmian – od subtelnych pasteli, po nasycone, malinowe odcienie, a nawet kolory wpadające w bordo. Za jeden z najpiękniejszych róży uważa się odcień pudrowy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Ubrania w kolorze pudrowego różu (Fotolia)

Kobiecy kolor dla każdej z nas

Intensywny róż uważa się czasem za zbyt jaskrawy, cukierkowy za odpowiedni dla dzieci, a rozbielony za nijaki. Pastelowy, "przykurzony" odcień różu, zwany najczęściej pudrowym, to klasyczny, odmładzający i podkreślający urodę kolor. Koszula damska w tym kolorze dopełni biznesową stylizację, sukienka sprawdzi się na randce, a wygodny dres zapewni komfortowy i estetyczny strój na popołudnie ze znajomymi. Zalety pudrowego różu docenią nie tylko zwolenniczki szykownych stylizacji, ale też kobiety, którym zależy na podkreśleniu jasnej cery, dodaniu sobie nieco wdzięku czy stworzeniu tła dla delikatnej urody. Pudrowy róż pasuje zarówno subtelnym blondynkom, jak i szatynkom czy brunetkom. Komponuje się dobrze także z rudawym odcieniem włosów.

Czy różowy jest mdły?

Jeśli przesadzimy z monotonią – tak, różowa stylizacja nie będzie prezentować się dobrze. Jeśli jednak ją urozmaicimy, to takiego ryzyka nie będzie i nasz pastelowy look sprawdzi się świetnie. Warto maksymalnie wykorzystać urok tego eleganckiego koloru, ale dodać akcent intensywnej pomadki lub złote dodatki. Elegancki róż od zawsze pozwalał maksymalnie podkreślić kobiecość – jest bezkonkurencyjny, jeśli chodzi o subtelny i naturalny wygląd, a także nie podkreśla zmęczenia i zmarszczek. Docenią go także dojrzałe kobiety, gdyż w połączeniu z delikatnym, upiększającym makijażem i lekką fryzurą, odejmuje lat.

Klasyczne ubrania w pudrowym różu

W kolorze jasnego, stonowanego różu szyje się większość ubrań: od bielizny po kurtki. Bez względu na to, jaki styl preferujesz w pracy, w szkole czy na co dzień, znajdziesz coś dla siebie. Do klasycznych propozycji, które warto mieć w szafie "na wszelki wypadek", należą: elegancka bluzka, sweter lub kardigan, sukienka w ulubionym fasonie oraz marynarka. Takie ubrania możemy nosić bez względu na sezon.

Pastelowy look

Niektórzy kojarzą pastelowe stylizacje od stóp do głów ze strojami małych dziewczynek. Tymczasem różowa bluzka i spódnica albo garnitur ze spodniami i marynarką to świetne inspiracje. Do jasnego garnituru w ulubionym odcieniu różu włożysz zarówno białą, jak i czarną bluzkę — warte uwagi są także kolor bordowy i niektóre odcienie fioletowego. Jak większość garniturów, także pudrowo-różowy jest jak kameleon i zmienia styl w zależności od dodatków. Dobranie dodatków także nie sprawi większego problemu – wystarczą: inna torebka, buty, pasek i odrobina srebrnej lub złotej biżuterii, a odmieniona stylizacja gotowa.