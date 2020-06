WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne kursy + 3 edukacjakwalifikacje zawodowejak podnieść kwalifikacje 34 min. temu Kobieta spełniona i niezależna? Możesz nią być Praca zawodowa jest ważnym elementem codzienności. Choć możesz nie zdawać sobie z tego sprawy, wpływa na twoje samopoczucie, poziom energii, zadowolenie z życia i samoocenę. Dlatego warto zawalczyć o siebie i sprawić, by praca była przyjemnością. A może wręcz pasją? Podziel się (materiały partnera) Artykuł sponsorowany Mija kolejny rok, a ty wciąż w kostiumie i na obcasach podążasz do swojej znienawidzonej korporacji? Z zazdrością patrzysz na koleżanki, które zdobyły się na odwagę i otworzyły własny biznes? Niestety, żadna zmiana, szczególnie istotna i duża, nie jest łatwa. Na początku będzie ci trudno, ale można się odpowiednio przygotować, by ułatwić ten proces i zminimalizować ryzyko porażki. Pamiętaj – to, że nie masz znajomości lub doświadczenia zawodowego w danej branży, wcale nie oznacza, że na starcie jesteś spalona. Może będziesz musiała znacznie bardziej się zaangażować i więcej nauczyć. Ale na to ostatnie akurat nigdy nie jest za późno. Nie wiesz, w jakiej sytuacji życiowej przyda się wiedza, którą posiadasz – nawet jeśli z pozoru będzie kompletnie nieprzydatna. Fach w ręku, o którym nie wiesz Zastanów się, co tak naprawdę sprawia ci przyjemność i co chciałabyś robić w życiu. Czy twoje hobby może stać się źródłem utrzymania? Zastanów się też, jakie masz talenty i nie mów, że żadnych! To bzdura! Potrafisz i lubisz gotować? A więc już masz fach w ręku. Teraz trzeba tylko ten diament oszlifować. Jak? Np. poprzez zdobycie odpowiedniego certyfikatu, który będzie ceniony przez pracodawcę. Z pomocą przychodzi Zintegrowany System Kwalifikacji (www.kwalifikacje.edu.pl). Zastanów się, czy masz umiejętności, które pozwolą ci zdobyć np. certyfikat: "Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”. Co trzeba umieć? Samodzielnie zaplanować i przygotować potrawę według podanej receptury, z zastosowaniem zasad zdrowego żywienia i nowoczesnych technik kulinarnych. Trzeba też potrafić obsłużyć sprzęty kuchenne oraz urządzenia stosowane w przygotowaniu posiłków zgodnie z trendami rynkowymi. Jeśli to wszystko potrafisz, możesz bez żadnego kursu postarać się o certyfikat z takiej kwalifikacji. Z nim znacznie łatwiej znajdziesz pracę w restauracji, pizzerii lub kompleksie gastronomicznym. Ale to nie koniec! Twoją pozycję na rynku pracy może podnieść kwalifikacja "Zarządzanie pracą restauracji”. Osoba, która ją posiada, potrafi samodzielnie planować pracę restauracji i organizować, imprezy. Tworzy ofertę restauracji i zarządza personelem: rekrutuje pracowników, tworzy system motywacyjny, deleguje zadania i rozlicza z ich wykonania, organizuje i koordynuje pracę, prowadzi lub zleca szkolenia. Widzisz siebie w takiej roli? Poszukaj odpowiedniego kursu, a potem zdobądź taki certyfikat. Do dzieła! materiały partnera A może zostać… mediatorem? To ty jesteś osobą, której zwierza się skłócona para przyjaciół? Nie masz problemu z rozwiązywaniem konfliktów w miejscu pracy? Masz wysoki poziom empatii i potrafisz obiektywnie spojrzeć na problem? Możesz rozważyć zdobycie umiejętności z zakresu mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych. Przed tobą całe mnóstwo nowych wyzwań! Od samodzielnego planowania i przeprowadzania procesu mediacji w, przez stosowanie technik zarządzania emocjami oraz technik mediacyjnych, aż do uzyskania porozumienia stron. Brzmi interesująco, prawda? Jeśli sprawy cywilne mniej cię interesują, możesz pokusić się o kwalifikację "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych”. Osoba z takimi uprawnieniami może znaleźć zatrudnienie w kancelariach prawnych, ośrodkach mediacyjnych, dużych organizacjach zajmujących się biznesem, korporacjach, podmiotach zajmujących się obrotem wierzytelnościami, spółkach prawa handlowego, klubach sportowych czy samorządzie terytorialnym i administracji publicznej. Przełam stereotypy Dziś coraz więcej mówi się o równouprawnieniu, jednak wciąż w naszych głowach funkcjonują stereotypy, choćby w kwestii zawodów. Nadal dzielimy je na "męskie” i „kobiece”. I o ile mężczyzna fryzjer nikogo nie dziwi, o tyle kobieta w branży IT czy wykonująca pracę fizyczną wzbudza czasem konsternację. Jednak jeśli chciałabyś poszukać spełnienia w którymś z takich zawodów, nie ma żadnych przeszkód! W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji znajdziesz wiele różnych kwalifikacji, które można potwierdzić wartościowym certyfikatem. Zastanów się, do których jest ci blisko. Może pracujesz w danej branży, masz świetne doświadczenie, tylko brakuje ci dokumentu, który by to potwierdzał? Jeśli udowodnisz, że potrafisz, zdobycie certyfikatu nie będzie trudne. Może kusi cię coś zupełnie innego? Na przykład "Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D"? Praca na takim stanowisku może być ciekawą przygodą. Może szycie i produkcja ubrań? Do branży modowej można wejść, np. z certyfikatem "Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin". Nazwa brzmi poważnie, ale jeśli nieobce ci szycie, może się okazać, że część umiejętności już masz. Uwierz w siebie i nie bój się spełniać marzeń!