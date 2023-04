"Kobiety Konfederacji" zaczęły nagrywać filmiki. Oto co mówią

To również ona odpowiedziała na TikToku Szymonowi Hołowni, który w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim stwierdził, że "Konfederacja to partia, która nienawidzi kobiet". - Panie Szymonie, gdzie pan był, gdy kobiety przez kilka lat były pozostawione same sobie na porodówkach, bo ludzie tacy jak pan nie pozwolili, aby w czasie pandemii mogły mieć wsparcie mężów, partnerów i rodzin? - zapytała go publicznie.