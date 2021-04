Nelli Rokita niespodziewanie zniknęła z mediów. Oto co dziś robi

Nelli Rokita, żona Jana Marii Rokity, wycofała się z życia publicznego w 2011 roku. Wcześniej robiła za polityczną karierę. Pełniła funkcję doradcy prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. kobiet i posłanką na Sejm VI kadencji. Rokita cieszyła się też ogromnym zainteresowaniem ze strony mediów, a jej charakterystyczny "retro" styl i rosyjski akcent stały się znakiem rozpoznawczym działaczki. Do "słynniejszych" wypowiedzi Rokity należą takie stwierdzenia, jak: "In vitro to gwałt na kobiecie" czy "Bezpłodność nie jest chorobą"...